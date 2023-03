Neymar perdió más de un millón de euros apostando en directo: así reaccionó

Hace algunos meses Neymar sufrió una fuerte lesión que lo ha tenido alejado de los terrenos de juegos, por lo que el astro brasileño ha ocupado su tiempo para jugar en directo en Twitch junto a sus seguidores.

Sin embargo, en medio de la diversión, el brasileño cometió "un pequeño error" cuando se puso a jugar con sus amigos al póker online, pues todo fue risas y diversión hasta que el futbolista vio su cuenta bancaria ya que había perdido más de un millón de euros en apuestas.

Con música de Titanic de fondo, el astro brasileño no puedo ocultar su decepción por lo que había hecho, pues incluso soltó algunas lágrimas para luego decir que no había pasado nada mal. Cabe recordar que el brasileño es uno de los mejores pagos del planeta, por lo que recuperar este dinero para él es "algo sencillo".

Neymar ha perdido 1 millón de € jugando al póker y esta ha sido su reacción en directo pic.twitter.com/Dus8BcWyUM — ceciarmy (@ceciarmy) March 29, 2023

El brasileño se comenzó a reír e incluso simuló estar tocando una flauta para reírse de lo sucedido jugando al póker. Los amigos del astro del París Saint-Germain también se tomaron en broma la situación, e incluso uno de ellos le dice que "eso es nada" y que le pasa por "gracioso".

El video se viralizó rápidamente, pues muchos criticaron al jugador brasileño por su actitud ante este hecho ya que aseguran que "la vida de rico es muy fácil" y es una "burla" para otras personas al perder dinero cuando mucha gente sí lo necesita.

"Literal que las personas de a pie ni siquiera tenemos el millón para perderlo"; "Ojalá estos desgraciados se quedasen sin un duro y se dieran cuenta de lo difícil que es conseguir un cuarto de ese dinero en toda tu vida como persona de clase baja o media. Qué asco me dan"; "La rabia que me ha dado ver este vídeo, odiar a los ricos debería estar normalizado", son algunos comentarios.

