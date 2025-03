Niña creyó que su madre era amiga de Jesús al encontrar su nombre en su celular

La inocencio de una niña en España se volvió viral tras un divertido momento que compartió su madre a medios de comunicación locales, recordando el día en que la pequeña pensó era amiga de Jesucristo e incluso pensó que había sostenido una conversación con él.

Fue Lorena García quien contó la historia de la madre de la pequeña, una colaboradora del programa de Antena 3 en España, la que dio detalles de cómo se dio este gracioso momento y es que la pequeña encontró un contacto nombrado Jesús (Papa) a lo que pensó que se trataba del verdadero. Lo cierto es que sí era alguien relacionado al tema, pues era un expertos en asuntos del Vaticano.

"Hola Jesús, no me puedo creer que mi madre tenga tu número y eso que has muerto. Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo, y me encanta la religión (...) Quiero ser amiga tuya, quiero hacer la catequesis, quiero hacer la comunión", fueron las palabras de la niña a Jesús y le dio gracias por darle salud todo el tiempo.

Por supuesto, este caso causó todo tipo de comentarios por la inocencia de la niña para pensar que en realidad sí se trataba de él. Pero en su mayoría las personas han visto con ternura este caso y le aplauden a la madre la educación que ha recibido para dirigirse la palabra a Jesús y su amor a la religión, demostrando que "es una excelente persona" pese a su corta edad.

A la fecha siguen recordando con ternura este hecho y esperan que con el paso de los años la niña siga manteniendo vivo ese amor tan fuerte por Jesús, que, según los compañeros de Lorena, en la actualidad muchos jóvenes lo han perdido: "Un aplauso ahora mismo para esta chavala, por favor, olé tú", fue uno de los comentarios.