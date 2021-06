No caiga: estas son las mentiras más comunes sobre Canadá que les dicen a los colombianos

En una entrevista con Pulzo, Natalia Perea, una caleña que vive en Montreal, Canadá, desde hace algunos años y conoce sobre el tema migratorio, decidió hablar acerca de esas mentiras que les dicen a los colombianos de ese país.

A través de esta entrevista, la joven quiere hacer un llamado a las personas para que no se dejen engañar por cierta información que circula en redes sociales y que no muestran cuáles son las exigencias, requisitos y oportunidad que hay en Canadá.

Según la caleña, entre las mentiras más comunes que les dicen a los colombianos están:



Es falso que solo acepta a personas jóvenes y que tiene hijos.

Es mentira que las personas tienen que pagar para que les den un trabajo.

No es cierto que en una semana va a conseguir trabajo en Canadá desde Colombia. “Si tú envías hoy para que te contraten y mañana te dicen que sí, desconfía”, afirmó.

afirmó. Es falso que a las personas las llevan a ese país solo hablando español.

Es mentira que todo el año hace frío.

“Yo conocí un caso que a mí me marcó y es de una persona que era abogada en Colombia y llegó y en cuestión de 3 meses se devolvió. Dijo: ‘No, no me gustó, no me gustó el frío’ (llegó en invierno) y no le gustó tener un estatus como en Colombia. Aquí no hay estatus, aquí todo mundo es igual”, contó Natalia Perea.

Mire la entrevista completa de esta caleña en Pulzo: