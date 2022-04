“No hice pública mi relación porque ella no tiene que cargar con mis platos rotos”: Alberto Linero

En el margen de esta FILBo, el expadre Alberto Linero le contó detalles al periodista Jorge Alfredo Vargas, en Noticias Caracol , de su nuevo libro ‘Amar es ganarlo todo, incluso si no te queda nada’, en el cual habla por primera vez del amor de pareja teniendo una.

“Si tú no te amas a ti mismo no vas a ser feliz, el amor propio es la base para cualquier realización del amor”, contó Alberto, sobre la primera de las cuatro partes en las que dividió su obra: Amarme, Amarte, Amarlos y Amarlo.

Publicidad

Linero añadió que antes, cuando era padre, había hablado del amor de pareja porque “presencié matrimonios, acompañé parejas en crisis, pero esta vez tengo una experiencia de pareja y dije vamos a escribir sobre eso. Una cosa es hablar desde la idealización y otra cosa es hablar en la cotidianidad, donde hay límites, donde no es fácil convivir con otra persona a pesar de que esta lo adore a uno”.

Además, el presbítero dijo que es la primera experiencia de amor en pareja que vive en su vida, pues a sus cortos 16 años ingresó al seminario y aunque tuvo encuentros, nunca fueron una relación formal. “Mi pareja apareció 6 o 7 meses después de dejar de ser padre”, añadió.

Sobre su relación, Alberto expresó que aún no la había hecho pública “porque ella no tiene que cargar con los platos rotos que rompí yo. De pronto ya hubo matrimonio, pero no, nosotros convivimos, compartimos la vida completamente y las cosas han funcionado así y menos mal llegó, porque qué tal estar en pandemia solo, hubiera sido terrible”.

Sobre la Iglesia católica, Linero, que ahora la ve desde otro punto de vista, comentó que necesita varios cambios para que las personas se acerquen más a Dios.

Publicidad

“La Iglesia católica necesita hacer una liturgia más cercana a la gente, no es posible que la gente no la entienda. No podemos seguir dejando sin comulgar a las personas separadas, vueltas a juntar en una pareja. No podemos seguir rechazando a las personas que tengan una diversidad sexual distinta”, expuso.

Por otra parte, entre risas, el expadre contó detalles de qué le diría a Jesucristo si se llegaran a encontrar y él lo cuestionara diciéndole ‘oye Alberto, me dejaste solo, me abandonaste’,

Publicidad

“Yo le diría ‘eche, tú me ayudaste, porque yo hablé contigo varias veces sobre esta decisión y pusiste en mi corazón que sí’”.

Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba beta: