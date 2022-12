No usó el carro como medio de transporte, sino como arma: esposo de Lina Molina

Iván Villamil, esposo de Lina Molina, la mujer que fue arrollada por Juan Camilo García Tobasia en Cajicá, aseguró que, aunque le duele pensar en la situación que está pasando la familia del agresor, es la justicia la que debe corregir este tipo de situaciones.



Según el esposo de la víctima, se trató de un caso de machismo y un intento de feminicidio.



“El automóvil no se usó como un medio de locomoción sino como un arma”, enfatizó Villamil.



Además, contó que Lina Alejandra se encuentra en un estado complicado de salud, pues además de las cirugías en su pierna, parece que tiene un pulmón perforado.



“Parece que se astillaron unas costillas por el lado de la espalda y perforaron el pulmón”, narró.



Sin embargo, aprovechó para hacer un llamado a la sociedad, a disminuir las riñas y tratar de arreglar los problemas del día a día institucionalmente.



“Yo creo que todos cuando tenemos un mal día debemos sentir vergüenza de este tipo de actos. Siento vergüenza como hombre, rabia como cónyuge (…) trato de no juzgar a las personas, yo también he tenido malos días y siempre he evitado que este tipo de cosas nos pasen”, manifestó el hombre.



“Ya desarmamos un conflicto de 50 años, ahora toca desarmar esos conflictos de esquina”, agregó.



Según narró, parece que el agresor, Juan Camilo García, administra una finca y no tiene más de 28 años.



Por su parte, Lina Alejandra Molina, la víctima de la agresión, es comunicadora social, hace inversiones en constructoras, es correctora de estilo y actualmente está montando un negocio de ropa ‘vintage’.



“Su familia está también consternada. Entendemos que esta es una situación de familia y esperamos que la justicia lo solucione”, finalizó el esposo de la agredida.



