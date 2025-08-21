Novia se arrepintió de casarse en plena ceremonia: dejó en shock a su pareja

Publicidad

Ante lo sucedido, ni los invitados ni la persona que oficiaba la ceremonia podían creerlo. Aquí el video.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 04:14 p. m.

En redes sociales suelen viralizarse todo tipo de historias que generan conversación. En muchas ocasiones, se relacionan con casos de infidelidad o situaciones insólitas entre parejas.

En esta ocasión, se conoció a través de redes sociales un hecho ocurrido en plena ceremonia de matrimonio. En el video se observa el momento en que una mujer, a punto de dar el “sí” en el altar, se arrepintió a último minuto.

La novia, vestida con su tradicional traje blanco y con el ramo en mano, se preparaba para pronunciar las palabras de compromiso. Sin embargo, su respuesta sorprendió a todos: “No acepto”. De inmediato, su familia quedó atónita ante la inesperada reacción.

Ante lo sucedido, ni los invitados ni la persona que oficiaba la ceremonia podían creerlo. La mujer tomó el micrófono y explicó las razones de su decisión.

“Desde la fecha en que nos íbamos a casar han surgido muchos problemas. No quiero condenar a mi familia a vivir atormentada por el riesgo de que me pueda pasar algo por estar a tu lado, y mucho menos a mis hijos”, expresó en el video viral.

La grabación, aparentemente realizada en 2024, volvió a circular recientemente y generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

“Ojalá ella se encargue de pagar todos los gastos de la boda”, “Aprovechó para decirlo en público, con testigos; me imagino que si se lo dice a solas corría riesgo, se ve que le tiene pánico. ¡Aplausos porque tuvo el valor de hacerlo!”, “¿Quién los entiende? Se la pasan criticando a las mujeres que no logran salir de relaciones abusivas, pero cuando una lo hace también la juzgan”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

