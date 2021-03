Nueva batalla entre Angelina Jolie y Brad Pitt: uno de sus hijos habría testificado contra Pitt

Tras varios años de disputa entre Angelina Jolie y Brad Pitt luego de que la pareja empezará los trámites de su divorcio, en las últimas horas se conoció una nueva batalla legal de los actores, esta vez, uno de sus hijos estaría involucrado.

Según reveló el medio Us Weekly , citando una fuente en exclusiva, Maddox, uno de los hijos de la expareja, habría testificado contra Pitt y, además, no estaría usando el apellido de su padre sino el de su madre, Jolie.

"Maddox ya ha dado testimonio como adulto en la disputa de custodia en curso y no fue muy halagador para Brad (…) Él no usa a Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina no apoya”, informó Us Weekly de acuerdo a la revelación de una fuente.

Además, medios aseguran que la protagonista de ‘Malefica’ presentó nuevos documentos judiciales el pasado 12 de marzo, que acusan a su exesposo Brad Pitt de violencia doméstica.

Cabe recordar que Brad Pitt fue investigado por el FBI en 2016 tras la polémica del divorcio, por informes sobre agredir verbalmente a sus hijos en un jet privado, sin embargo, al no encontrar pruebas, fue absuelto.