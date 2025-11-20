¿Obligatorio para todas las empresas? SuperSociedades exigirá reportes de sostenibilidad en 2025

A partir de 2025, todas las empresas en Colombia deberán presentar un reporte de sostenibilidad que demuestre con datos reales cómo manejan su impacto ambiental, social y ético. Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades, en coordinación con el Ministerio de Ambiente.

Hasta ahora, esta obligación solo aplicaba para compañías vigiladas que superan los 40.000 salarios mínimos en ingresos o activos. Sin embargo, la nueva medida extenderá el requisito a organizaciones de todos los tamaños y sectores. El mensaje es claro: ya no bastará decir que se es responsable, habrá que probarlo.



¿Qué deberá incluir el informe de sostenibilidad?

Las empresas deberán informar, entre otros aspectos:



Uso de agua y energía

Manejo de residuos

Trato y bienestar de los trabajadores

Acciones contra la corrupción

Transparencia en la operación

La entidad advierte que no cumplir podría traer consecuencias como sanciones, restricciones para créditos, pérdida de oportunidades de contratación con el Estado o empresas privadas y riesgos reputacionales.

Así podrá prepararse para cumplir con el nuevo requisito

Con el propósito de ayudar a las compañías a adaptarse a tiempo y entender cómo deberán presentar el informe de sostenibilidad ante la Superintendencia de Sociedades, Tusdatos.co, startup especializada en la automatización de procesos para la validación de antecedentes de personas y empresas, junto con Valopes, plataforma que digitaliza y automatiza la medición y gestión ESG de las empresas, realizará el próximo 2 de diciembre el webinar gratuito “¿Por qué reportar Sostenibilidad?: Beneficios para cumplimiento, reputación y competitividad del negocio”.