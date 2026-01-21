En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Ojo con sus contratos: por qué miles de colombianos estarían firmando mal por internet

Ojo con sus contratos: por qué miles de colombianos estarían firmando mal por internet

Una investigación identificó cinco fallas recurrentes que podrían dejar su firma en el aire.

Publicidad

Publicidad

Publicidad