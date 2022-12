Orlando Beltrán, el ‘ángel’ que ayuda a habitantes de calle en Navidad

En su mochila, Orlando Beltrán siempre lleva comida e implementos de aseo, pero en su mente solo un objetivo: ayudar a los habitantes de calle porque, según sus palabras “dar es mejor que recibir”.

¿Cómo pasan la Navidad los habitantes de calle?

En entrevista con BLU Radio, Beltrán, fundador de ‘El banquete de Brox’, contó detalles de su labor comunitaria con los habitantes de calle en época de decembrina, actividad que denomina su gran pasión.

“El Banquete del Bronx’ trata de entregar amor al prójimo. Quisiéramos sacar 17.000 habitantes de calle que tiene Bogotá, pero es una labor de reintegración complicada. Para nosotros es importante recordarles a estas personas el día de su cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, ya que ellos piensan que son invisibles para estas fechas”, explicó.

Asimismo, Beltrán habló del plan comunitario que desarrollan para Navidad, en el que, además de comida ofrece ayuda medica y otros beneficios.

“Nosotros hacemos algunas rutas en estas fechas de decembrinas en las que entregamos alimento y, además, miramos si necesitan ayuda médica. Ellos no esperan que nosotros lleguemos con regalos, por eso lloran de felicidad, es algo muy triste”, narró.

Por otro lado, el líder comunitario afirmó que no recibe ayuda del Estado, pero en cambio obtiene el apoyo de muchas personas que se apasionan por estos proyectos.

“Nosotros no recibimos ayuda del Estado, pero recibimos ayuda de personas que se contactan con nuestras redes sociales y de allí sale el dinero para los alimentos y los regalos”, comentó.

Asimismo, habló de cómo nació la pasión por ayudar a los habitantes de calle: “Cuando yo era niño, mi madre se gastaba la mitad de su salario ayudando a los hombres y mujeres de la calle y a mí me daba mucha rabia, entonces ella me decía que cuando creciera lo iba a entender, luego comprendí a mi madre y nació mi pasión”.

“Algunas veces me siento agotado, pero me acuerdo de esas personas que me están esperando con una sonrisa y un abrazo, inmediatamente se suprime cualquier rastro de cansancio en mí”, resaltó.

“Las personas pueden llegar a un estado de indigencia por muchas cosas; la soledad dentro de un núcleo familiar o las drogas”, afirmó, explicando las principales razones, según su experiencia, por la que esas personas viven en la calle.

Finalmente, Beltrán, contó que son varios los artistas los que quieren sumarse a ‘El Banquete del Bronx’.

