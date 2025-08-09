Padre atropelló a adolescente de 14 años involucrado en pelea con su hijo en la escuela

Un incidente violento ocurrió en Vila Prudente, en la zona este de São Paulo, Brasil, cuando un padre de 44 años arremetió contra un adolescente de 14 años con su vehículo, como represalia por una pelea que había protagonizado con su hijo en la escuela.

Según lo difundido en redes sociales, el hombre se enteró de la pelea que había tenido su hijo con otro estudiante y decidió confrontarlo de manera extrema. Al recoger a su hijo en la escuela municipal, notó una herida visible en su rodilla y al cuestionarlo, éste confirmó haber tenido un altercado con un compañero.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad cercana, se observa al joven caminando acompañado de su hermana cuando el automóvil conducido por el padre se aproxima rápidamente y atropella al adolescente por la espalda, dejándolo tendido en el suelo. Su hermana corre a socorrerlo mientras el padre y el joven que fue atropellado descienden del vehículo para discutir.

El hombre, molesto, le reprocha al adolescente la agresión hacia su hijo, mostrándole la lesión que éste presenta en la rodilla. Por su parte, el adolescente niega haber atacado a su compañero y señala que también fue víctima de insultos. Tras un intercambio tenso de palabras, ambos vuelven al vehículo, desde donde el padre continúa intimidando al joven aún en el suelo.

Minutos después, la policía, alertada por el personal del colegio, llegó al lugar y detuvo al hombre, que enfrenta cargos por intento de homicidio.

En la estación policial, el adolescente admitió que se refiere a su compañero con el apodo de “Corea”, pero aclaró que no tenía la intención de causar daño. Además, explicó que la lesión en su rodilla habría sido causada por una caída, y no por una agresión de su compañero.