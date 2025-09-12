Palabras de padre en funeral de menor que perdió la vida mientras iba en moto al jardín en Aguachica

Una tragedia tiene conmocionados a los habitantes de Aguachica, Cesar, tras confirmarse el fallecimiento de Emma Lucía Rincón Martínez, una niña de apenas dos años, en un fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado martes 9 de septiembre.

Los hechos ocurrieron mientras la pequeña se movilizaba en moto junto a su padre, rumbo al jardín donde asistía, cuando impactaron contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado. El suceso tuvo lugar específicamente en la carrera 45 con calle 5 norte del barrio Nueva Colombia.

Videos de cámaras de seguridad captaron el instante en que la motocicleta chocó, mostrando que la menor viajaba en la parte delantera del vehículo y sufrió un terrible impacto. A pesar de la pronta llegada de ambulancias y los esfuerzos de reanimación por parte de los médicos en el Hospital Regional David Padilla Villafañe, la niña llegó sin signos vitales y no logró sobrevivir a las impactantes heridas.

En el video también se puede ver como el papá de la menor, después del impacto, la toma en sus brazos y desesperadamente pide ayuda.

Menor de 3 años perdió la vida mientras viajaba en moto con su papá: chocaron contra un camión Foto: redes sociales

Este terrible hecho ha generado profundo dolor en la familia y en los ciudadanos de Aguachica, quienes la despidieron en el cementerio municipal con globos blancos y flores en un emotivo sepelio este jueves 11 de septiembre.

Según distintos medios locales, en el sepelio el padre de la menor dio un triste mensaje. “Yo no quise esto hija, siempre lo supiste que te amaba mi vida, todos los días te lo decía mi princesita, nadie sabe lo que daba por ti”, dijo.

Además, en medio del dolor, la madre de la menor dejó un escrito: “Te amaré toda la vida reina de mi vida, no sabes como dejas a tu mami”.

Las autoridades de tránsito continúan avanzando en la investigación para determinar las causas exactas del siniestro. Testimonios extraoficiales han indicado que el conductor pudo haberse distraído al momento del choque.

Ante este lamentable suceso, Isaac Holguín, secretario de Gobierno de Aguachica, dijo a El Heraldo: "En el análisis realizado con el director del Instituto Municipal de Tránsito, encontramos que cuando no se realizan controles de tránsito la ciudadanía los pide, y cuando se hacen son cuestionados porque los consideran una persecución, entonces es un tema muy complejo que no nos queda de otra que seguir orientando y haciendo el llamado a la autoprotección al momento de conducir”.

