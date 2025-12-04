Pantone anuncia el color que marcará las tendencias en 2026

El color PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, descrito como un blanco neutro, fue seleccionado como el tono del año 2026 por el reconocido sistema de color Pantone. Cada año, esta institución define una referencia cromática que marca tendencias en el diseño de interiores y que, posteriormente, suele trasladarse al mundo de la moda.

Según el Instituto Pantone, Cloud Dancer es un “blanco neutro elevado” cuya apariencia ligera transmite calma y serenidad “en un mundo cada vez más ruidoso”. Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, explica que más que un simple matiz, esta elección “representa el momento cultural actual, integrando influencias globales del diseño, los estilos de vida y la creatividad”.

Para la entidad, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboliza una fuerza apacible en una sociedad que comienza a valorar nuevamente los espacios de quietud y reflexión. Se trata de una tonalidad que invita a la relajación y la concentración, asociada a sensaciones de limpieza visual, bienestar y ligereza, según indicaron en sus plataformas oficiales.

Color para el 2026 Foto: Pantone

Latrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, añadió que, en medio de un periodo de cambios profundos en el que las personas replantean su futuro y su lugar en el mundo, este blanco discreto surge como una tonalidad que aporta claridad.



En años recientes, Pantone escogió un marrón cálido para 2025, un melocotón suave para 2024 y un magenta vibrante en 2023, siguiendo siempre la premisa de reflejar el espíritu de cada época a través del color.