Para Dios todos los pecados son iguales: pastor Andrés Corson

Este domingo en su Reflexión Dominical, el pastor Andrés Corson habló sobre la homosexualidad, qué se debe hacer si usted conoce a alguien con esas afinidades, y, cómo actuar, sin condenar, ni juzgar a aquellos que tienen atracción por una persona del mismo sexo.

“Dios los ama, como a nosotros, para los pecadores no es fácil abrir el corazón, pero qué mejor lugar que poder abrirse y expresarse que la casa de Dios, la iglesia. Él no va a condenar, él no va a juzgar, así que nosotros no debemos hacerlo”, afirmó Corson.

