Pareja intentó evitar la fila en famoso sitio turístico de China y terminó cayendo al vacío

Una pareja de turistas vivió un momento aterrador en el Monte Tai, China, luego de intentar evitar la fila de ingreso por medio de un improvisado "atajo". El intento terminó en un accidente que, por fortuna, no dejó consecuencias graves.

El hecho ocurrió en esta reconocida montaña ubicada en la provincia de Shandong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y considerada una de las cinco montañas sagradas del Taoísmo.

En el video, que fue grabado por otros visitantes y rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo la pareja se aleja del camino designado con la intención de evitar la fila. Sin embargo, al intentar cruzar por un costado, la joven pierde el equilibrio y cae hacia una zona más baja del terreno.

A pesar del susto, ambos resultaron ilesos. Las imágenes muestran cómo su pareja intenta sostenerla en medio del accidente, lo que desató una oleada de comentarios en redes sociales, muchos de ellos destacando el gesto: “A pesar de caer y casi morir nunca la soltó”, “Fuera mi ex, ya me hubiera soltado” o “Al menos la pudo agarrar, no como otros que no pueden hacer ni eso”.

El Monte Tai, además de ser un destino turístico emblemático, es un lugar de gran valor espiritual y cultural para China. Ubicado al norte de la ciudad de Tai’an, representa uno de los principales centros de peregrinación del país y cuenta con senderos empinados que exigen precaución.