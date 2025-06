Participó en el trend “Escucho, pero no despido” y se quedó sin trabajo

Desde comienzos de junio de 2025, a través de redes sociales se volvió viral un trend denominado ‘Escucho, pero no despido’ en donde los empleados les confiesan a sus jefes cosas que hicieron en su trabajo y tuvieron que ocultar para ser regañado, incluso, despedidos.

Pero un caso puntual se hizo viral en redes sociales en donde un grupo de empleadas le confesaban a su jefa algunas cosas que hicieron, pero una de ellas terminó siendo despedida debido a que su falta era demasiado grave y obligó a que no tuviera otra que tomar esa decisión.

Las dos primer empleadas desataron algunas risas y sus faltas no hicieron tanto impacto en la jefa, hasta que la tercera confesó algo que era imperdonable: “Una vez le cobré menos a un cliente y me tocó alterar la factura para que no se dieran cuenta”, fueron sus palabras, que terminan derivando en su despido de la empresa, pues fue considerado una estafa por parte de su jefa.

“Ya no está con nosotros”, dijo ella en un segundo video confirmando su despido, además confesó que llamaron a la Policía y se la llevaron por cometer ese delito al interior de la compañía, que consideraban algo imperdonable.

Ante esto, se desataron todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchas personas respaldaron la decisión que tomó la jefa de terminar el trabajo de ella por la falta y otros consideraron que se pasó y no cumplió su palabra de no despedirla.

“Escucho, pero no despido y la despediste al final”; “La gente no entiende que alterar una factura es un delito y no puede pasar por alto”; “Nadie entendió el sarcasmo, es la misma chica que dijo lo del billete”; “Pues básicamente la jefa si cumplió, que la policía se la haya llevado por un delito que confesó no es culpa ni de ella ni de la empresa”, fueron algunos comentarios por este caso.

No obstante, en otro video se conoció que todo se trató de una estrategia de marketing y la mujer no fue despedida.