"Petro me gusta como hombre, no como político": Esperanza Gómez

Esperanza Gómez , modelo y empresaria de la industria del entretenimiento para adultos, rechazó en Mañanas BLU que se le vincule con cualquier político y aseguró que no le coquetea a la candidatura presidencial de Gustavo Petro, como algunos suponen por algunas declaraciones suyas en entrevistas.

“Yo no soy ni de Petro ni del centro ni de la izquierda ni de la derecha. Yo nunca he tenido un partido político, no me identifico con la política”, indicó la modelo.

“Mire, a mí siempre en las entrevistas me hablan de ciertos políticos en una manera morbosa; en ese mismo contexto yo respondo, porque siempre lo manejan con un doble sentido. En ese doble sentido me preguntan, que como hombre si a mí me parece interesante, como hombre, no como político”, aclaró.

La actriz se pronunció, además, acerca de la denuncia del departamento de Planeación de Cali sobre su supuesta relación con una obra sin licencia para la remodelación de un establecimiento de producción de contenidos en vivo y agencia webcam.

Ante esto, la actriz aclaró que fue socia solo del estudio sobre el cual se hizo la denuncia, pero que ya lleva tres meses por fuera de dicha sociedad. Además, dijo que le "parece el colmo" que la señalen sin pruebas.

"Para un funcionario (Roy Barreras Junior) en el cargo que él está ocupando es muy fácil conseguir los documentos que acrediten que yo soy dueña o socia de ese predio, entonces que simplemente lance una condena, una acusación de ese calibre sin tener ninguna prueba legal, de que soy la dueña o soy la socia, me parece el colmo", sostuvo.