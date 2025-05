Pidió un buzo por Temu, pero lo que le llegó la dejó sin palabras: "Es para una palanca"

Cuando pareciera que ya las personas han aprendido a comprar por la reconocida plataforma Temu, en redes sociales siguen apareciendo curiosos videos de artículos que llegan a los usuarios y no son los deseados, pues tienen características muy diferentes a las esperadas.

La usuaria en TikTok @greysli7 compartió un video en esta red social que se viralizó rápidamente y evidenció la decepción que sintió al comprar por ese portal. Allí publicó el buzo o sudadera con capucha de color azul que esperaba y lo que, para su infortunio, le llegó en el pedido.

La mujer esperaba una prenda de vestir para lucir en jornadas de atuendos informales o simplemente para sentirse cómoda, pero resultó llegando un mini buzo que tenía aproximadamente el tamaño de su mano, por lo que, evidentemente, no podría usar en su cuerpo.

"Lo que pedí en Temu vs. lo que llegó :(", escribió la usuaria en el video publicado en TikTok.

Ante esto, entre los más de 1.500 comentarios se encontraron opiniones de personas expresando que la persona no había leído bien las especificaciones de lo que decía en Temu. De hecho, se puede evidenciar en el video que la usuaria no comparte la imagen completa del pantallazo del buzo que esperaba, lo que podría indicar que en la descripción sí especificaba el tamaño real del objeto.

"Pero hay que saber pedir jajaja", "Tienes que leer bien 🤣🤣 Temu es para las persona que saben leer", "Es en serio 😂 yo compro en Temu y siempre me llega lo que pido", "Muchas veces el problema no es la página, sino que la gente no lee o no entiende lo que lee", entre otros comentarios.

Incluso, uno de los comentarios más llamativos de esta publicación y que podría tener la razón sobre el uso correcto de este mini buzo es que su verdadero objetivo es ser un objeto de decoración para una palanca de cambios de un carro y no una prenda de vestir de una persona.

"Es para una palanca de cambios quiero una", escribió Alexander Morales.

El buzo que le llegó por Temu no era lo que esperaba TikTok @greysli7

Así que ya sabe, al momento de comprar en cualquier plataforma es muy importante leer la descripción y verificar las medidas del objeto que comprará para evitar malas sorpresas.