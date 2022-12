Piedad Córdoba reveló que le han negado tres veces una tarjeta de crédito

La excongresista liberal Piedad Córdoba reveló que en tres ocasiones le ha sido negada una tarjeta de crédito por parte de una famosa tienda de departamentos. La declaración fue hecha durante una entrevista con la periodista Vicky Dávila.

“Yo trato de comportarme como una ciudadana común y corriente, porque tengo muchos principios y muchos valores. Me dio tanta tristeza el sábado en la noche, llegué a Bogotá con mi hija, veníamos de la finca. Me dijo, mamá, vamos a Falabella que hay descuento y yo me fui con ella, a mí me encanta los descuentos”, relató.

“Mi hija me dijo, mamá, por qué no sacas la tarjeta de Falabella. ¿Yo le dije, para qué? Yo no quería que ella se sintiera mal. Es la tercera vez que intento sacar la tarjeta de Falabella y me la niegan. Y entonces yo pregunto, ¿pero por qué? Por recursos, no es. Como que tenga problemas de cuentas pendientes en el banco no es. Es simplemente el imaginario que se creó de mí”, contó.

Según la excongresista, al preguntar las razones de la negativa le respondieron que no podían decirle.

“Yo ya la había solicitado como tres o cuatro años”, añadió.

“Lo hice por darle gusto a Natalia, pero yo sabía que la iban a negar”, complementó Córdoba al asegurar que no tiene problemas crediticios de ninguna índole.

Vea el video de la entrevista:

"Me niegan la tarjeta Falabella por el imaginario que se creó de mí", aseguró la exsenadora @piedadcordoba en diálogo con @VickyDavilaH en #VickyEnSemana https://t.co/DXkJ25Qzvp pic.twitter.com/PBD3jw2Ovo — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2019

