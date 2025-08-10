Piloto se rompió la clavícula tras celebrar: todo quedo en video

Lo que debía ser un momento de pura euforia para Connor Zilisch terminó en un susto mayúsculo. El joven piloto estadounidense de 19 años, considerado una de las promesas más brillantes de la Nascar, sufrió una fractura de clavícula el sábado luego de una caída insólita durante su celebración.

Zilisch acababa de conseguir su sexta victoria de la temporada en la segunda división de la Nascar. Tras cruzar la meta en el autódromo Watkins Glen International, en Nueva York, decidió celebrar subiendo por la ventana de su Chevrolet para sentarse en el techo, un gesto habitual entre pilotos. Sin embargo, uno de sus pies resbaló en la red de la ventana y terminó cayendo con fuerza al pavimento, ante la mirada incrédula de los fanáticos y las cámaras que registraron el momento.



“Afortunadamente, no fue nada grave”

Las imágenes del accidente rápidamente se difundieron, mientras que la Nascar confirmó que el piloto de la Xfinity Series estaba “despierto y consciente” al ser trasladado en ambulancia. Más tarde, el propio Zilisch se pronunció en la red social X: “Ya salí del hospital y me estoy recuperando. Afortunadamente, las tomografías computarizadas de mi cabeza están bien, solo tengo una fractura en la clavícula”.

El joven agradeció el trabajo de los médicos que lo atendieron de inmediato y expresó alivio de que la caída no derivara en lesiones más graves. Según medios como CBS, su estado obliga a modificar su agenda de competencias, ya que tenía previsto correr nuevamente el domingo, pero debió retirarse.

NASCAR driver KO’s himself trying to get out of his car 😭 pic.twitter.com/j1EBFDT2VY — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) August 9, 2025

Una temporada brillante con un giro inesperado

Con apenas 19 años, Zilisch venía sumando logros importantes en la temporada, consolidando su lugar como una figura emergente en el automovilismo estadounidense. Esta sexta victoria en la segunda división de la Nascar reforzaba su proyección, hasta que el infortunio interrumpió la celebración.

A pesar del accidente, la actitud positiva del piloto ha sido evidente. Su mensaje público transmitió optimismo y gratitud, reflejando la fortaleza mental que lo ha caracterizado en la pista. Aunque aún no hay un pronóstico oficial sobre su tiempo de recuperación, todo indica que Zilisch enfocará los próximos días en sanar y prepararse para regresar con más fuerza.

Lo que sucedió en Watkins Glen quedará como una advertencia sobre los riesgos que, incluso en la celebración, pueden enfrentar los pilotos. Y, para sus seguidores, como la certeza de que este joven talento todavía tiene muchas vueltas por dar en su carrera deportiva.