Piter Albeiro aclara: denuncia falsas acusaciones de lavado de dinero y recuerda su pasado

El reconocido humorista colombiano Piter Albeiro, cuyo nombre real es Alejandro Leiva, rompió el silencio en una entrevista con El Klub de La Kallee para aclarar públicamente las recientes acusaciones de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico que circulan en redes sociales. En conversación con los locutores del programa, el comediante desmintió categóricamente las versiones que lo relacionan con actividades ilícitas y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio con fines económicos.

“Yo no tengo ninguna situación de tipo legal. A dos personas les pareció que monetizar con mi nombre era muy fácil, porque cuando hacen videos conmigo se viralizan muy fácil. Llevan un año y medio destrozando mi reputación y mi honra”, afirmó Piter Albeiro.

¿De qué acusan a Piter Albeiro?

Según explicó durante la entrevista, las publicaciones falsas provendrían de personas que han difundido rumores en distintas plataformas versiones que vinculan a Peter Albeiro con supuestos narcotraficantes como alias Julián Bolívar, Chepe Barrera y alias Arcángel El Químico.

El humorista no ocultó su indignación ante estas afirmaciones, señalando que ninguno de los acusadores ha mostrado pruebas ni documentos que sustenten lo que publican.



Imagínese usted, todo lo que dice el tipo y no muestra absolutamente ni un solo documento. Si uno compra una propiedad, eso queda registrado. Yo jamás en mi vida he tenido nada ilegal. Lo único que he hecho es trabajar y hacer reír a la gente enfatizó

Piter Albeiro responde a acusaciones

Durante la conversación, Piter Albeiro recordó su paso por la Policía Nacional, institución en la que alcanzó el grado de teniente antes de dedicarse al humor. Explicó que su nombre fue mencionado años atrás en una investigación interna, de la cual resultó absuelto tras 27 meses de indagaciones.

“En el 99 yo estaba detenido, digamos por decirlo así, secuestrado judicialmente. Fue una investigación que terminó con mi absolución. Yo no estaba en el lugar de los hechos, nunca estuve ahí. Todo fue aclarado y mi hoja de vida quedó limpia”, aseguró.

El humorista lamentó que ese episodio, que él mismo contó años después en una entrevista televisiva, haya sido utilizado para construir narrativas falsas sobre su pasado.

“Yo fui el bobo que me puse a contar esa historia en Los Informantes, y ahora la usan para decir que fui preso o lavador. No hay derecho”, añadió.

¿Piter Albeiro tiene líos penales?

Piter Albeiro también confirmó que desde hace un año ha iniciado acciones legales en contra de quienes han difundido las acusaciones sin fundamento. Sin embargo, denunció la lentitud del sistema judicial colombiano.

“Parece que la justicia solo actúa en favor de los corruptos. A los que tienen pruebas en su contra los dejan libres, y a gente como yo, que nunca le ha hecho daño a nadie, nos revientan en redes sin consecuencias”, señaló con frustración.

Hasta el momento, no existe ninguna investigación abierta en la Fiscalía ni en otra autoridad estatal contra Piter Albeiro, hecho que fue corroborado por los locutores del programa durante la entrevista.

“No hay, ni la va a haber”, recalcó el humorista. “Yo no tengo nada que esconder ni necesito hacer nada fuera de la ley”.

