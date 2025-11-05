Polémica en Miss Universo: un directivo llamó "tonta" a la concursante mexicana

Un alto directivo de Miss Universo en Tailandia, país sede del certamen de belleza, generó polémica este martes al llamar “tonta” a la representante de México, Fátima Bosch, provocando indignación entre las concursantes y el abandono de varias de ellas en señal de apoyo a la mexicana.

La modelo, de 25 años y originaria de Tabasco, denunció a través de un video en TikTok que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional de Miss Universo en Asia, la insultó frente a sus compañeras durante la grabación de unos promocionales por un desacuerdo con la organización.

“Lo que acaba de hacer el director no es respetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y creo que eso no es justo. Estoy aquí haciendo todo bien, sin meterme con nadie, solo tratando de ser amable y dar lo mejor de mí”, expresó Bosch en el video difundido por la cuenta @ahtisa_universeph.

En otro video viral se observa a Itsaragrisil intentando calmar a las concursantes que se solidarizaron con Bosch. Sin embargo, varias de ellas, entre ellas las representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Palestina, se levantaron y abandonaron el recinto. “Deténganse. Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntese”, se le escucha decir al directivo.



Durante una transmisión en vivo de la página oficial de Miss Thailand, se ve otro momento en el que Itsaragrisil pide que regresen las concursantes “excepto México, porque habla mucho”.

“Solo me dijo ‘cállate’ y otras cosas. Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para alzar la voz. Nadie puede silenciarnos”, agregó Bosch.

Tras el incidente, la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) informó que su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia con el objetivo de “fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes”.

Según un comunicado, la misión buscará “coordinar esfuerzos y garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas”, aclarando que “todos los eventos y actividades continuarán según lo previsto, en total cooperación con el país anfitrión y MGI”.

Más de 130 mujeres de distintos países y territorios participan este año en la 74ª edición de Miss Universo, que se perfila como la más numerosa en la historia del certamen. Las candidatas ya iniciaron sus actividades oficiales en Bangkok, con miras a la gala final del próximo 21 de noviembre, cuando se elegirá y coronará a la nueva reina universal.