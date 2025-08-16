Polémica por pastor que propuso matrimonio a una viuda en pleno funeral de su esposo

En redes sociales, donde a diario se difunden historias sorprendentes que generan controversia, se viralizó un episodio que ha causado indignación: un pastor le propuso matrimonio a una viuda en medio del funeral de su esposo.

El hecho ocurrió durante la ceremonia fúnebre, cuando el líder religioso sorprendió a todos al arrodillarse frente a la mujer, colocarle un anillo en el dedo y abrazarla, mientras el féretro del difunto permanecía en el lugar. La escena fue acompañada por los vítores y alabanzas de algunos asistentes, lo que aumentó el desconcierto de quienes presenciaron el momento. Hasta el momento, no se ha confirmado en dónde sucedió.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra la reacción dividida de los presentes y ha generado cientos de comentarios en plataformas digitales. Muchos usuarios calificaron la propuesta como una falta de respeto y especularon sobre una posible relación previa entre el pastor y la mujer.

“Doble entierro, sepulten en paz al muerto y después, al otro ‘muerto’”, “Eso se venía cocinando hace rato”, “El infierno está vacío porque todos los demonios viven con nosotros”, o “Eso es saliendo el muerto y reventando el llanto”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas.

Hasta el momento, no se conocen declaraciones de la familia del fallecido ni del pastor protagonista de la escena, pero el hecho sigue alimentando la polémica en redes sociales.