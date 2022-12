Polémica por viaje de presentadora Milena López desde Bogotá a Barichara durante pandemia

Se trata de Milena López, presentadora de televisión que arribó la semana pasada al municipio de Barichara, donde tiene un hospedaje, pero al publicar las fotos de su llegada al lugar en redes sociales causó controversia porque, según algunos cibernautas, pudo haber llevado el virus desde Bogotá hasta esa comunidad.

"Nosotros no entramos a Barichara, no vamos a entrar a Barichara, no tenemos autorización. Estamos en nuestro glamping, encerrados en el glamping que está a 3 km del pueblo, y no tenemos ningún contacto con ninguna persona de Barichara, toda la comida la trajimos de Bogotá. No vamos a tener ningún contacto con ninguna persona del pueblo. De aquí salimos directamente para Bogotá", dijo la expresentadora en sus redes sociales.

Por su parte, el alcalde del municipio de Barichara, Alfonso Rodríguez, explicó: “Ella había ingresado el jueves pasado al mediodía y firmó el compromiso de aislamiento en su lugar de habitación, ella tiene una parcela de su propiedad, donde funciona algo de hospedaje, y la Secretaria de Salud ha venido haciendo la vigilancia de su estadía”.

De acuerdo con las autoridades municipales de Barichara, si ella desea salir de su sitio debe asumir la responsabilidad frente al puesto de control de la Secretaría de Salud, pero en este caso la expresentadora cumplió con pasar por el puesto de control y registrarse y estar en aislamiento en su lugar de residencia.

En este momento, en Barichara hay 5 casos de COVID-19 positivos que se encuentran en aislamiento preventivo, explicó el alcalde de ese municipio.

