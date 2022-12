Por error de funerarias, dos familias siguen sin hallar cuerpos de sus seres queridos

Un drama viven dos famiias en Barranquilla al no tener certeza del paradero de los cuerpos de sus seres queridos desde hace una semana. Esto, en medio de las frecuentes denuncias por cambios y confusiones en la entrega de cadáveres, ya que las funerarias y clínicas están colapsadas por el fallecimiento de personas debido al coronavirus, que ya deja 1.868 muertos en todo el Atlántico.

Por tales confusiones, la Secretaría de Salud de Barranquilla abrió investigación a la Clínica El Prado y la funeraria Jardines de la Eternidad.

Se preume que los cuerpos de Marilyn Pérez y José García, sospechosos de COVID-19, fueron enterrados con otros nombres en un cementerio de la vía al Mar, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las partes para la exhumación de los restos por el riesgo de salud pública que representa.

"No hubo conciliación ya que Jardines de la Eternidad no se quiere hacer responsable de la exhumación de los cuerpos por el riesgo biológico. No sabemos qué va a pasar porque aún no tenemos certeza de que el cuerpo de mi madre está ahí", dijo Katherine Hernández, hija de la fallecida enfermera Marilyn Pérez.

La funeraria y la clínica se exponen a sanciones que incluyen una amonestación, multas sucesivas hasta por 10.000 salarios diarios mínimos legales, suspensión o cancelación del registro y/o cierre temporal o definitivo.

Fiscalía y la Procuraduría también han puesto la lupa a este caso y consultaron con el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la viabilidad de la exhumación de los dos cuerpos, ante lo que respondieron que por motivos de salubridad no fue autorizada.