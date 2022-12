Presidente del Real Madrid niega un pago a De Gea y haber echado a Casillas

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, desmintió con rotundidad que hayan pagado una compensación de 10 millones de euros a David De Gea tras frustrase su fichaje y contó lo ocurrido en la salida de Iker Casillas, arrepintiéndose de haberle permitido una primera despedida en solitario.

El mandatario respondió en el quinto punto de la Asamblea a los socios que participaron en el capítulo ruegos y preguntas. Se centró en desmentir un pago a De Gea y dar su versión sobre la salida de Iker Casillas tras 25 años en el club.

"Sigo leyendo que hemos tenido que pagar 10 millones a De Gea porque no ha venido pero es mentira. Es muy difícil estar todo el día desmintiendo cosas como la del doctor Olmo (jefe de los servicios médicos del Real Madrid), casado con una hija de un directivo que no tiene hijos. Así a diario", dijo.

Florentino quiso quitar responsabilidad del declive de Casillas al portugués José Mourinho y recordó que Carlo Ancelotti dio la titularidad a Diego López.

"No es verdad que yo haya echado a Casillas, pero me he equivocado. Lleva dos años pasando momentos muy malos por una serie de desgracias y no se puede pitar a nadie porque es pitarnos a nosotros mismos. No echemos la culpa a Mourinho que le quitó un partido y puso a Adán pero luego se lesionó la mano", relató.

"Al año siguiente como trajimos a Diego López ya se arma un lío porque le ponen de titular y para arreglar el tema traemos a Keylor Navas y ponen a Casillas. Hubo personas que hicieron presión y lo pasó muy mal dos años. Cuando tiene una oferta del Oporto nos pide encarecidamente irse, entendemos que tiene derecho a, como Raúl, administrar su salida del club como mejor crea. Hicimos todo lo posible por ayudarle", añadió.

El presidente del Real Madrid aclaró que se tardaron dos días más por "un tema económico" y porque "la residencia y el tema fiscal en portugal es diferente". De esta forma no se pudo realizar tampoco el homenaje que querían dar a Casillas con un Trofeo Santiago Bernabéu ante el Oporto, que será la próxima edición en once meses.

"Como no había homenaje, Casillas dijo, leo un papel, y le dejamos. Lo vi y no quedó bien. Le pedí que estuviese conmigo porque yo iba a salir a contar lo que había pasado y él retrasó su viaje. Todos dicen que he echado a Casillas pero no es verdad. Mi error fue no decirle que lo haríamos como finalmente se hizo", afirmó.

También quiso dejar claro Florentino Pérez que el encuentro amistoso de España ante Inglaterra del próximo noviembre no se jugará en el Santiago Bernabéu por ninguna responsabilidad del Real Madrid.

"Dicen que el partido de la selección no se juega en el Bernabéu porque no queremos y nunca en la vida nos han dicho nada la Federación sobre ello. No es verdad. Estén alerta, no caigan en esa trampa de aquellas personas que quieren perturbar en el Real Madrid porque quieren mandar", avisó.

Por último, respondió a un socio que pidió que la presidencia de honor que ocupaba Alfredo Di Stéfano sea para Paco Gento. "Para ser presidente de honor tiene que querer el interesado y no lo hemos conseguido pero estamos en ello".

Y dejó clara su lucha contra la violencia. "En el Bernabéu no entrarán los violentos. Al llegar en el año 2000 quité el foso y las vallas, no podía entender que la gente no pueda ir con normalidad al fútbol. Esa gente cambió las palabras por las navajas. Se acabaron los violentos en el Bernabéu, tolerancia cero".

EFE.