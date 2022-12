Programa completo En Blu Jeans 4 de julio de 2015

Inicia nueva etapa de recolección de pruebas contra Uribe por caso Sepúlveda La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene lista la segunda etapa de recolección de pruebas dentro del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda.

Este 12 de julio la Feria de las Flores se traslada a Nueva York Jhon Mejía, empresario y promotor VI Festival de Flores de Colombia en Nueva York, pasó por En Blu Jeans para hablar de este evento que se llevará a cabo el próximo 12 de julio en la capital del mundo.

“Amo la manera como juegan”, el mensaje de Al Pacino a la selección Argentina El actor estadounidense se convirtió en un hincha más de la selección de Argentina y lo dejó en evidencia con un mensaje de apoyo a los finalistas de laCopa América 2015.

Desactivan dos artefactos explosivos con emblemas del ELN en la vía Panamericana Las autoridades cerraron por unas horas la vía Panamericana entre Cali y Popayán como medida preventiva mientras desactivaban dos cilindros explosivos que, según testigos, tienen emblemas del ELN y fueron ubicados a la altura del golfo en el municipio de Santander de Qulichao.

Magistrado Néstor Raúl pidió apoyar reforma de equilibrio de poderes Continúa la división al interior del Consejo Superior de la Judicatura en torno a la denominada reforma de equilibrio de poderes, pues mientras jueces y empleados de la Rama Judicial buscan firmas para poder derogarla.

Opositores de Correa advierten que papa no se irá de Ecuador sin saber la verdad Andrés Páez, asambleísta del movimiento Creo y uno de los opositores más tenaces al gobierno de Rafael Correa, aseguró que las marchas de protesta en contra del actual mandato no cesarán y a pesar de señalar de que no boicotearán la visita del papa Francisco dijo que el sumo pontífice se enterará de los que está pasando en un “gobierno de corrupto”. (Lea también: Manifestaciones pro y contra Correa preceden a visita del papa a Ecuador).

Colegio en Bogotá gana premio a mejor modelo educativo en Latinoamérica El colegio Gimnasio Campestre de Guilford, en Bogotá, recibió el galardón“Sapientiae Award” de la Organización de Las Américas para la Excelencia Educativa al “Mejor modelo educativo y pedagógico en Latinoamérica".

Con estas recomendaciones evitará confrontaciones entre familia por herencias El experto Erich Lara explicó en esta ocasión cómo funcionan las fiducias y cómo se deben planear las sucesiones o bienes que va acumulando, en especial los que son entre familia.

Urán y Quintana completan contrarreloj de la primera etapa del Tour de Francia El colombiano Nairo Quintana completó hoy en 15.57 minutos los 13,8 kilómetros contrarreloj de la primera etapa del Tour de Francia, al término de los cuales aseguró haberse sentido bien. (Lea también: Este sábado arranca el sueño colombiano en el Tour de Francia)

¿Venganza de las máquinas? Empleado de Volkswagen murió tras golpe de un robot Un trabajador de la fábrica de Volkswagen en la localidad alemana de Baunatal (en el centro de Alemania) murió el lunes tras ser golpeado por un robot,confirmó la compañía fabricante de automóviles.

EE.UU. condena recientes atentados en Colombia y reitera su respaldo a Santos Estados Unidos condenó hoy los atentados registrados el jueves en Bogotá, que dejaron al menos ocho heridos, y reiteró su completo respaldo al Gobierno de Juan Manuel Santos en su búsqueda de la paz en Colombia.

El Cartel de la Papa, divertida cita en los cines del país La próxima semana se estrena El cartel de la Papa, cinta colombiana que promete divertir a quienes vayan a verla.

Vámonos de paseo: Tips para viajar con niños Temporada de vacaciones en familia y para ello es importante tener en cuenta los siguientes tips para disfrutar el viaje.