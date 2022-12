Programa completo Luna BLU: los enigmas detrás de los tsunamis

El terremoto del océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, ocurrió el domingo 26 de diciembre de 2004.

Publicidad

La enfermera Claudia Tangarife narró a través de los micrófonos de BLU Radio su inolvidable experiencia de vida tras sobrevivir al terremoto y tsunami de Sumatra-Andamán, ocurrido el domingo 26 de diciembre de 2004.

“Estaba en Tailandia de vacaciones para celebrar el posgrado de mi hijo mayor y ese 26 de diciembre de 2004 empiezo a sentir una vibración rara y un rugido horrible, cuando de repente veo una ola gigante que arrasa con todo. Fue una sensación horrible”, dijo.

Publicidad

Cabe destacar que la magnitud del terremoto fue registrada originalmente como de 9,0 en la escala de Magnitud, pero luego se ha aumentado a 9,1. Con esta magnitud, es el tercer terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo.

Publicidad

“La experiencia del tsunami me enfrentó a un momento de gran entrega. Había logrado escapar de aquella ola gigante al subir una montaña”, añadió.

El tsunami devastó totalmente las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y el pequeño archipiélago donde ellos se encontraban, Phi Phi, con olas que llegaron a los 30 metros de altura que acabaron con la vida de cientos de personas y dehjó una huella imborrable en la historia de estos países.

Publicidad

“En esa cima éramos más de 100 personas, algunas estaban inconscientes y otras lastimadas. Comencé a limpiarles las heridas y hacer vendajes con los pareos. Eran árabes, africanos, tailandeses, europeos, gente de dinero y gente humilde. Ahí nada de eso importaba. Éramos seres humanos que habíamos sobrevivido a algo que aún no entendíamos qué era y que compartimos una botella de agua y un paquete de papas fritas que habíamos encontrado y que no sé cómo, pero alcanzó para todos. Todos éramos uno. Todos colaborábamos, entregando lo mejor. Cuanto más entregaba, más grande me sentía”, manifestó Tangarife ligeramente conmocionada.

Publicidad