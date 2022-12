Propuesta de delimitar territorios de paz no es hacer pequeños caguancitos: Farc

La declaración hace referencia a la zona de despeje que decretó en los 90 el presidente de entonces Andrés Pastrana. (Lea también: Miembros de Cámara de EE.UU. ofrecen nuevos fondos a Colombia si se firma la paz ).

Publicidad

En dialogo con la emisora Contacto Radio , Sergio Ibáñez, representante de la guerrilla en la 'subcomisión técnica para el fin del conflicto', aseguró que desde estas zonas tampoco se van a coordinar acciones armadas.

“Todo lo que hemos planteado ha sido en torno a beneficios para el país (…) nosotros no hacemos este planteamiento desde una concepción negativista, no lo hacemos con la idea de que se conviertan en unas especies de guettos para desde ahí atacar la sociedad, no tiene nada que ver como lo han señalado con unas especies de caguancitos o cosas por el estilo”, enfatizó Ibáñez.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Un juez de Medellín dictó medida de aseguramiento a un sargento retirado del Ejército por ser el presunto responsable del homicidio de una mujer.

-La Armada Nacional presento en el valle del Cauca el plan de seguridad para la temporada decembrina para todo el pacifico colombiano.

Publicidad

-El magnate Donald Trump, al frente de las encuestas republicanas sobre las presidenciales de 2016, levantó una nueva polémica al pedir que Estados Unidos prohíba completamente la entrada de musulmanes al país.

Publicidad

-El primer ministro francés, Manuel Valls, señaló que el precandidato a la Presidencia estadounidense contribuye a alimentar "el odio y las amalgamas" con comentarios como los que ha lanzado en las últimas horas.

-La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados mostró su preocupación porque comentarios como los expresados por Trump puedan poner en peligro el programa de reubicación de refugiados en ese país. Los musulmanes de Estados Unidos rogaron al precandidato republicano dejar de incitar a la violencia luego de que pidiera que se prohíba el ingreso de los fieles de esa religión al país. Sin embargo el precandidato republicano insistió en mantener en firme su propuesta en entrevista con la cadena CNN.

Publicidad

-El técnico del Chelsea, José Mourinho, aseguró en rueda de prensa que el colombiano Radamel Falcao García aún está en recuperación y volvería a las canchas en dos semanas. Pablo Ríos...

Publicidad

-El grupo de rock californiano Eagles of Death Metal acudió este martes ante la sala parisina de Bataclan, casi un mes después de que un comando yihadista matara ahí a 90 personas que habían ido a verlo actuar. Los miembros de la banda, muy conmovidos, se recogieron ante la entrada de la sala, escondida por una lona, y estuvieron mucho tiempo parados delante de los innumerables mensajes de homenaje a las víctimas que cubren el suelo.

-Un sismo de magnitud 5,6 sacudió hoy las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Santiago, en el norte y centro de Chile, sin ocasionar víctimas o daños visibles, informaron las autoridades.

Publicidad

-Tres supuestos miembros de una red yihadista que operaba a nivel europeo, detenidos el pasado mes en el Reino Unido, comparecerán ante un tribunal de Londres los días 10, 11 y 16 de febrero de 2016, para celebrar un juicio de extradición a Italia, determinó hoy un juez británico.