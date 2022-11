¡Qué belleza! Con Yelsid de invitado hicieron reinado en Ebéjico pese al coronavirus

Aunque en el país siguen prohibidas las aglomeraciones y eventos públicos, en Ebéjico, occidente antioqueño, se llevó a cabo un reinado para elegir a la representante del municipio en el certamen de las Flores que se hace cada año en Medellín.

Este evento, transmitido en vivo por la página de Facebook de la Casa de la Cultura de Ebéjico, ha generado todo tipo de reacciones, pues va en contra de todas las medidas sanitarias establecidas para evitar la propagación del coronavirus.

El alcalde de Ebéjico Edisson Ariel Tamayo, en diálogo con BLU Radio, respondió a las críticas asegurando que el evento se hizo con todas las medidas de bioseguridad y que no tenía ninguna intención irresponsable más allá de cumplir el sueño de las participantes y dar un momento de esparcimiento a la comunidad.

“El evento se hizo a puerta cerrada, cumpliendo con protocolos de bioseguridad y sin acompañantes. Asistimos 4 jurados, 7 participantes, 4 maquilladoras, el presentador y el cantante. No se le permitió ni el ingreso a demás funcionarios o familiares”, contó el mandatario.

Sin embargo, en el video se ve que ni el presentador, ni las participantes, ni tres de los jurados usaron tapabocas. A lo que el alcalde indicó que no sería lo ideal elegir una reina con el uso de la mascarilla.

Según la información suministrada por el acalde, para el reinado no usaron un solo peso. En ese evento se presentó el famoso cantante de reguetón Yelsid, que, de acuerdo con Tamayo, quiso participar porque vive en el municipio.

“Hemos sido muy juiciosos con todo el tema de las medidas, constantemente nos reunimos las autoridades para evaluar la atención de esta pandemia. Hoy no tenemos ni un solo caso sospechoso ni mucho menos contagios, no bajamos las alarmas pero quisimos tener un momento de esparcimiento para todos”, aseguró Tamayo.

Vea el reinado transmitido por Facebook Live: Elección de la señorita Ebéjico - Casa de la Cultura Ebéjico

El alcalde fue enfático que aunque tuvo la oportunidad de elegir la reina por decreto, no quiso cancelar el certamen por no acabar con la ilusión de las participantes y que no podía hacerlo por internet pues muchas de estas residen en zonas rurales donde la conexión no es constante.

“El reinado se hizo para exaltar los valores de la mujer (...) Asumo toda la responsabilidad, pero nuestra intención siempre fue brindarle este espacio a las participantes y, con la transmisión, acompañar a la gente que está en sus casas”, puntualizó.

A la fecha el municipio de Ebéjico no reporta ningún contagio de COVID19, pero en la subregión del Occidente hay 8 casos activos.

Escuche la entrevista al alcalde de Ebéjico a continuación:

