¿Qué es un acuerdo entre personas y cómo hacerlo de manera eficaz?

Por naturaleza las personas hacen acuerdos inconscientemente con el fin de solucionar una adversidad, pero, en ocasiones, llegar a estos acuerdos puede ser un proceso complicado por la negociación que se tiene que hacer por ambas partes.

Estos acuerdos sirven en diferentes contextos de la vida, ya sea laboral, emocional, académico, etc. El psicoterapeuta José Luis Pérez, en diálogo con el equipo de En Blu Jeans, habló sobre cómo hacer acuerdos entre personas de una manera eficaz.

“El acuerdo es un pacto, trato o convenio, que se realiza por voluntad propia. Cuando hablamos de conflictos nos encontramos con muchos que están involucrados en diferentes contextos de la vida como en lo laboral, académico, etc. El acuerdo es una herramienta para afrontar ciertos compromisos que se presentan”, expresó.

Según Pérez, las personas que se sujetan a un acuerdo deben conocer muy bien los intereses que se prestan para tener claro un objetivo.

“Los intereses al hacer un compromiso siempre son propios, por eso se busca solucionar por medio de un acuerdo. Las personas deben saber y conocerse muy bien para que ciertos conflictos personales no perjudican ese interés. Hay que hacer una estrategia en ese acuerdo para que sea eficaz y para que se pueda desarrollar bien, sin la necesidad que interfiera nuestras emociones en las negociaciones”, mencionó.

Además, Pérez aseguró que, al entrar en una negociación, también hay que tener en cuenta a los intereses de la otra parte del acuerdo para que se formalice con eficacia.

“Para hacer un acuerdo también hay que ser consciente de lo que quiere la otra persona, es decir, en una negociación debe haber la aprobación de ambas partes. La clave es analizar y ayudar a la persona para que también pueda poner en práctica su estrategia. Hay que identificar cómo estamos parados ante la otra persona”, explicó.

Según el psicoterapeuta, en los acuerdos se realizan estrategias, estas pueden generar empatía o simplemente un buen modelo de negociación para el acuerdo.

“Hay una estrategia que yo vengo implementando como la compatibilidad enlace, me cae bien o no me cae bien la persona con la que estoy haciendo el compromiso. Ese es un factor importante porque no se puede generar un acuerdo con una parte con la que no nos sentimos cómodos”, dijo.

Además, Pérez admitió que estos acuerdos son necesarios para afrontar ciertas adversidades que se presentaban en diferentes entornos sociales.

“Los acuerdos nos ayudan a afrontar esas adversidades de la vida con mayor eficacia. Las estrategias son pertinentes para desarrollar estos compromisos. Se deben hacer con cabeza fría y, en lo posible, intentar que no interfieran las emociones”, finalizó.