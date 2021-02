Que interponga denuncia: Vicente Fernández Jr a Lupita Castro tras acusaciones de abuso a su padre

El pasado miércoles se conoció una denuncia pública hecha por la cantante Lupita Castro, quien dijo que Vicente Fernández abusó de ella. Castro participó de manera virtual en un programa de la televisión nacional mexicoamericana en el que contó que, cuando ella tenía 17 años, el icónico mexicano había abusado de ella.

Ante las acusaciones, Vicente Fernández Jr., hijo del cantante, comentó que su padre no dará declaraciones y que todo se tiene que dar por la vía judicial y no públicamente.

“Él lo único que podría decir, y no de manera pública, es invitarla a que vaya e interponga la denuncia ante una autoridad judicial y no nada más hablándolo de manera pública porque viene un libro donde quiere contar estas anécdotas”, mencionó durante el programa Todo Para La Mujer.

Según relató la mujer, Fernández la llevó a cenar y le propuso beber una copa. Sin embargo, explicó que ella se sintió mareada, él la llevó al sillón y "ahí empezó muy fuerte".

“Como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije no, no, y lo hizo, ¿Cómo se llama eso?”, agregó.