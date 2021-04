Quería dormir todo el tiempo para huir de esa pesadilla: Juan Roberto Vargas tras contraer COVID-19

Juan Roberto Vargas, director de #SalaDePrensaBLU , contó este domingo su experiencia al contraer coronavirus, cómo va su recuperación, la de su familia y las lecciones que le dejó esta enfermedad.

La fase más dolorosa es cuando le dicen que uno es positivo

Según Vargas, padecer de COVID-19 tiene muchas fases, pero "la primera y más dolorosa es cuando le dicen que es positivo".

Síntomas

"Me arrancó con un dolor fuerte de espalda y un dolor en la garganta. Dije será que me va a dar gripa, y el dolor se agudizó y empecé a temer. Al segundo día perdí el olfato y el gusto, eso sí que golpea. Eso, revuelto con un malestar de cuerpo, me sentía inflamado y no quería comer", contó Juan Roberto en BLU Radio .

"Lo físico es sentirse muy frágil, vulnerable, débil, tan humano. Eso sentirlo en carne propia es muy duro", dijo.

Publicidad

Me aislaron en un cuarto con baño

El comunicador dijo que uno de los episodios más tristes que le dejó el COVID-19 fue haber estado aislado en un cuarto solo.

"A mí me aislaron en un cuarto con baño y me dejaban la comida en el piso y es muy deprimente", contó.

Lecciones que deja el COVID-19

"A pesar de que nos fue bien con todas estas dolencias, si la gente tomara consciencia de lo que uno padece por COVID se cuidara más. Entendí muchas cosas con este padecimiento, hay que cuidarse. Esto es una lección que nos deja muchos capítulos, la primera es la humildad", relató el periodista.

¿Cómo era un día padeciendo COVID-19 ?

Publicidad

"Los síntomas iban cambiando, algunos se iban aliviando, pero habían días muy duros. Uno se siente muy cansado y todavía me pasa, pero digamos que en el día pasaba acostado. Yo quería dormir todo el tiempo para huir de esa pesadilla, eran días muy largos, para pensar mucho. Esto le sirve a uno para encontrarse con uno mismo, ver tanta gente que lo quiere a uno", afirmó.

Escuche aquí el testimonio completo: