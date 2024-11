'Recibí flores de mi novio y en la dedicatoria descubrí que eran para su ex; esto pasó'

Meghan Moore, una creadora de contenido, compartió una historia que se hizo viral , al descubrir, por casualidad, una dedicatoria en una tarjeta que acompañaba un ramo de flores que su novio le envió.

Moore estaba grabando un video para TikTok mostrando las flores que había recibido de su novio, pero, al leer la tarjeta, se dio cuenta de que las flores estaban destinadas a su exesposa. El mensaje, dirigido a "Lisa", comenzaba con: "Feliz cumpleaños a mi verdadero amor. Ojalá nunca te hubiera dejado ir. No hay muchos peces en el mar. Te quiero y te extraño siempre, pero hoy mucho más".

Ante esta revelación, la mujer no pudo evitar sentirse sorprendida y consideró que este incidente era una "señal del universo" para terminar la relación. "Ni siquiera es un buen ramo. Una hortensia y cuatro rosas. Si me regalaran estas flores para mi cumpleaños, me molestaría mucho", dijo en el video.

El video de Meghan Moore se viralizó rápidamente, alcanzando más de 5 millones de vistas y más de 310,000 'me gusta', junto con una gran cantidad de comentarios de apoyo y sorpresa.

Todo fue un error

Sin embargo, la situación dio un giro aún más extraño cuando Moore publicó un segundo video, revelando que su novio negó lo sucedido y sugirió que ella había escrito la tarjeta con el fin de "arruinar" su relación. Moore, decidida a llegar al fondo del asunto, contactó a la floristería, donde descubrió que el pedido de flores no había sido realizado por su novio, sino por otra persona, cuyo nombre y dirección no coincidían con ninguna de las partes involucradas.

Ante el hecho, la mujer continuó con su relación, aunque aclaró que no se encontraba en algo "serio" con el hombre. "Él piensa que es una locura, pero no parece importarle demasiado. No está en TikTok, así que sabe sobre los videos, pero no le importa", explicó Moore.