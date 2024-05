Reconocida influencer casi muere tras procedimiento estético: sufrió un infarto cerebral

La reconocida influencer fitness mexicana JousFit, conocida por compartir contenido sobre estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y alimentación balanceada en sus redes sociales, vivió momentos de angustia y peligro durante un procedimiento estético en Dubái. La joven, seguida por millones de usuarios en redes sociales, sufrió un infarto cerebral tras someterse a la aplicación de bótox en una clínica de belleza en dicha ciudad.

El incidente tuvo lugar durante un viaje de JousFit a Dubái, donde decidió realizarse un procedimiento de bótox para tratar líneas de expresión en su rostro. Sin embargo, poco después de la aplicación del producto, la influencer perdió el conocimiento y experimentó convulsiones y dificultad para respirar, lo que la llevó a ser trasladada de urgencia a un hospital.

A través de sus redes sociales, JousFit compartió detalles sobre el dramático episodio, advirtiendo a sus seguidores sobre los riesgos asociados con los tratamientos estéticos. En un mensaje publicado el pasado martes 21 de mayo, la influencer expresó sus motivaciones para someterse al procedimiento, pero también reconoció las consecuencias negativas que enfrentó.

"Dije que no lo iba a volver hacer y aquí estoy. Me vengo a poner un poquito de bótox porque arrugo demasiado la cara. Desde que pasó lo de mi mamá lloré tanto que siento que desde ahí ya se me marcaban las líneas", comentó.

La situación tomó un giro aún más preocupante cuando la pareja de JousFit, también influencer y conocido como Óscar, reveló que ella había sufrido un infarto cerebral como resultado de una reacción alérgica al tratamiento estético, lo que ocasionó desmayos y convulsiones.

Afortunadamente, JousFit se encuentra en proceso de recuperación y recientemente anunció que fue dada de alta del hospital. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre las causas exactas de la reacción adversa, ya que aún no se ha confirmado si el bótox fue el único responsable o si estuvo involucrada otra sustancia.