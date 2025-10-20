Reconocida influencer falleció al dar a luz a su bebé: “Complicación imprevista”

Stacey Hatfield, una reconocida influencer de gastronomía y vida saludable, falleció tras sufrir una complicación médica inesperada luego de dar a luz a su primer hijo, Axel. La noticia fue confirmada por su esposo, Nathan Warnecke, a través de las redes sociales oficiales del sitio Natural Spoonfuls, plataforma donde la creadora de contenido compartía recetas y consejos para llevar una vida libre de toxinas.

“Stace falleció el 29 de septiembre de 2025 tras dar a luz con éxito a nuestro primogénito, Axel, en casa. Trágicamente, poco después surgió una complicación imprevista y extremadamente rara, y falleció tras ser trasladada al hospital”, expresó Warnecke en un emotivo mensaje.

Según relató, el personal médico hizo todo lo posible por salvarle la vida, pero la afección se agravó de manera irreversible. “El personal del hospital fue excepcional e hizo todo lo posible por ayudar, pero al final no se pudo hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos”, añadió el esposo, profundamente afectado por la pérdida.

Reconocida influencer falleció al dar a luz a su bebé Foto: Instagram

Hatfield, originaria de Australia, era conocida por promover el consumo de alimentos naturales y por inspirar a miles de seguidores a adoptar hábitos saludables. En su trayectoria digital, se destacó por su enfoque en el bienestar físico y emocional, especialmente a través de una alimentación consciente.



Warnecke también dedicó unas palabras de despedida a su esposa, con quien compartió nueve años de relación: “Con gran pesar les comparto el fallecimiento inesperado de mi hermosa esposa, alma gemela y mejor amiga, Stacey Warnecke (Hatfield). El día más feliz de mi vida fue casarme con ella, mi mejor amiga, en una playa de arena blanca en las Maldivas”.

Finalmente, el esposo destacó que convertirse en madre era el mayor sueño de Stacey. “Ser mamá era el mayor sueño de su vida. Lo logró, en sus propios términos, tal como siempre lo soñó. Sostuvo a Axel cuando nació, lo amamantó, vio que era un niño y lo amó. Lo amaba muchísimo y todavía lo sigue amando”, concluyó.