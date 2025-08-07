Reconocida influencer se fracturó la columna al realizar el Stiletto Challenge

Mariana Barutkina, una reconocida influencer rusa de 32 años, terminó hospitalizada tras sufrir una grave caída mientras intentaba realizar el popular Stiletto Challenge, un reto viral que circula en redes sociales y que consiste en imitar una exigente pose de la cantante estadounidense Nicki Minaj en su videoclip de High School.

El reto ha ganado popularidad principalmente en TikTok, donde usuarias de todo el mundo han compartido videos intentando replicar la postura: en cuclillas, con tacones altos, las piernas cruzadas y el equilibrio sostenido sobre un solo pie, apoyado usualmente en una lata o tarro, mientras la otra pierna queda en el aire.

Mariana, quien recientemente se convirtió en madre, decidió sumarse a la tendencia utilizando latas de fórmula infantil como soporte. En el video, compartido por ella misma en sus redes sociales, se observa el momento exacto en que logra adoptar la compleja postura con la ayuda de otra persona, pero apenas segundos después pierde el equilibrio y cae de espaldas directamente al suelo.

La caída la obligó a ser trasladada de urgencia a una clínica en Moscú, donde le diagnosticaron una fractura por compresión-flexión en la vértebra T9. Aunque no se evidenció compromiso neurológico ni fue necesaria una cirugía inmediata, deberá permanecer bajo estricta observación médica.

“Mi video se ha vuelto viral, pero no daré entrevistas por ahora. Agradezco la preocupación por mi salud”, expresó la joven a través de su cuenta de Instagram, donde también compartió detalles sobre su estado.