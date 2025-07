Reconocido actor colombiano pide ayuda para cirugía de posible tumor cancerígeno

Preocupación ha causado el reconocido actor Andrés Bejar, quien reveló un problema de salud que atraviesa y que la ha generado diversos problemas en los últimos meses. Fue en un video de TikTok en donde contó todos los problemas y desde comienzos de 2025 presentó un problema por el cual, actualmente, necesita de una cirugía, que, por desgracia, su EPS no cubre.

En enero, Bejar tuvo un problema en su oído izquierdo en donde logró una cita de dermatología hasta tres meses después, es decir, en abril y cuando por fin la tuvo se pudo descubrir un tumor maligno que podría llegar a ser un tipo de cáncer de piel, por lo cual, ahora necesita de una cirugía urgente para retirarlo o las consecuencias podrían ser graves.

“No sé a quién pedir, pero que me hagan la cirugía. Necesito eso, nada más, desde que empezó a crecer y maso menos hace dos meses no he podido dormir ni descansar. ¿Qué tengo que hacer para que me hagan la cirugía?”, dijo en su video.

Andrés Bejar, actor colombiano // Foto: Instagram @andreshbejar

Aquí el video de Andrés Bejar explicando su situación

¿Por qué es necesaria la cirugía?

De acuerdo con el actor, el oncólogo que lo revisó determinó que debía operarse en menos de 20 días y pasa el tiempo mientras eso sigue creciendo en su oreja. Sin embargo, su EPS no cubre el convenio del tratamiento que debe hacer y los especialistas no están con ellos.



Síntomas y causas del cáncer de piel

Si bien el caso de Bejar no ha sido determinado como un cáncer, mientras pueda llevar adelante su procedimiento, expertos aseguran que este suele ser el más común y puede ser tratado eficazmente si es tratado en su etapa inicial y a tiempo.

“La mayoría de los tipos de cáncer de piel se producen en pieles que reciben mucha luz solar. Se cree que la luz que proviene del sol es la causa de la mayoría de los tipos de cáncer de piel. Puedes reducir el riesgo de cáncer de piel si te cubres la piel con ropa o protector solar”, explicaron desde Mayo Clinic.