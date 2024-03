Reconocido actor de Pasión de Gavilanes habló sobre duro momento en su vida: "Mi esposa me dejó"

Pasión de Gavilanes, la exitosa telenovela colombiana que capturó los corazones de millones de televidentes, sigue dejando huellas en la vida de sus protagonistas. En esta ocasión, el actor Giovanni Suárez, conocido por su interpretación de 'Benito' en la novela, compartió detalles impactantes de su lucha contra el COVID-19 y reveló dolorosos momentos personales, incluyendo su divorcio.

En una emotiva entrevista en el programaDía a Día de Caracol Televisión, Giovanni Suárez recordó su batalla contra el virus en 2020, cuando anunció en sus redes sociales que había dado positivo y fue ingresado de urgencia a una UCI debido a su nivel crítico de saturación. Su experiencia fue más que desafiante, y durante más de un mes, se resistió a ser intubado.

El actor describió una experiencia 'milagrosa' que marcó un punto de inflexión en su recuperación. En una noche crítica, Giovanni Suárez sintió como si estuviera al borde de la muerte, pero una experiencia inexplicable le dio fuerzas para seguir luchando. "Vi luces, escuché coros y alabanzas, así empecé a recuperarme poco a poco", compartió el actor.

Tras superar el COVID-19 y salir de la UCI, Suárez enfrentó nuevas adversidades en su vida personal, pues reveló que su esposa lo dejó, llevándose a otro hombre.

"Me separé, mi señora se juntó con otro man y me dejó. Me replanteé muchas cosas, por qué no hice esto, por qué no viví cosas. Después de pedirle a Dios que me dejara con vida, pasé a pedirle que me llevara, pero todo pasa, ahora estoy feliz y bendecido", confesó Giovanni Suárez, mostrando su resiliencia ante los desafíos.

Además contó cuáles fueron algunas de las secuelas que dejó la enfermedad: "El COVID me quemó la mente, veo un libreto y no se me queda", afirmó Suárez.