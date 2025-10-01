Regresa la Final Red Bull Batalla: esto debe saber de esta edición 2025

Todo listo en el Movistar Arena de Bogotá para una nueva edición de la Final Nacional de la Red Bull Batalla Colombia, que determinará cuál será el representante en la internacional que se llevará a cabo en 2026 en territorio chileno y el cual deberá defender Valles-T, que se quedó con el título en 2024.

El evento será este 2 de octubre de 2025 en horas de la noche, en donde será un total de 16 MCs los que buscarán el título de mejor freestyler de todo el país, pero no será fácil debido a que influirá la presión que ejercerá una arena como esta.

La apertura de puertas se hará a las 5:00 de la tarde y el inicio de las batallas no será hasta las 8:00 de la noche, pero contará con toda la esencia de este evento.

Junto a los grandes favoritos, un grupo de talentos emergentes busca dejar huella en esta edición, dentro de las leyendas está Valles-T: considerado uno de los referentes más importantes del freestyle en Colombia y Latinoamérica.



Final Nacional Colombia 2022 Red Bull Batalla Foto: Blu Radio

Estos son los 16 MCs de la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2025

Filósofo, Django, Flama y Ken Zingle (clasificados en Bogotá).

(clasificados en Bogotá). Puppy, Lil White, Airon y Gafas (clasificados en Medellín).

(clasificados en Medellín). Fat N, Tormenta, CBass y Andy Ink (clasificados en plazas).

(clasificados en plazas). J1 último clasificado desde Asimétrico.

¿Podrá Valles-T defender el título de campeón?

Fue el 6 de julio de 2024, en La Media Torta de Bogotá, cuando Camilo Ballesteros, conocido como Valles-T, se hizo con el título de campeón tras un duro duelo frente a Coloso, que luego se fue a representar al país en España, pero que quedó en cuartos de final.

“Debo dar el batallón como si esa fuera tu final. Esa es mi final. Siento que tal vez me faltó fue eso, haberle dado a Gazir como si hubiera sido ya la final por el cinturón. Creo que me confía en seguir proponiéndole y atacando desde el estamos en cuartos. Creo que eso sería lo que ajustaría en Tuercas. Yo creo que los detalles que tengo que apretar ahí de la Nacional de la pasada para esta es... No sé, es que, sin querer ser egocentrista, pero la Nacional pasada pareció que todo salió muy bien, muy bien ejecutado, no hubo ni siquiera una réplica”, expresó el reconocido freestyler en diálogo con Blu Radio.

Valles-T en Red Bull Batalla // Foto: Instagram @vallest_rap

El actual campeón de la Red Bull Batalla Nacional Colombia, Valles-T, está listo para defender su título en el Movistar Arena de Bogotá. Con la misma energía que lo llevó a convertirse en referente del freestyle, el caleño aseguró que encara este nuevo reto con fe, disciplina y la misma pasión de cuando improvisaba en las esquinas de su barrio.

“Lo que me mantiene en pie es la capacidad, la salud, la vida y el permiso de Dios. Con eso me basta para montarme a la tarima con las mismas ganas del peladito que rapeaba en la esquina”, afirmó el freestyler, quien reconoce que ahora es la cara del cartel y que disfruta al máximo ese reconocimiento.

Su preparación va más allá de las rimas: Valles-T dedica horas al autoanálisis y al diseño de estrategias. “Llevo 15 años rimando, no es que en dos meses vaya a aprender algo nuevo. Mi entrenamiento es pensar qué puede pasar en la batalla y cómo responder”.

Valles-T, campeón de la Red Bull Batalla Nacional 2024 // Foto: Red Bull

Las nuevas caras del freestyle colombiano

Esta competencia tendrá nuevas caras, los llamados debutantes, que se suman al cartel oficial como el caso de Flama y Tormenta, que buscan hacer historia en su primera salida en esta competencia, esperando que muchas personas sepan de sus nombres y queden marcados en la eternidad.

Con apenas 20 años, Camilo Osorio, más conocido como Flama, se ha convertido en una de las promesas más sólidas del freestyle colombiano. Después de cinco años de batallar en diferentes ciudades, el joven MC debutará en la Red Bull Batalla Nacional en el imponente escenario del Movistar Arena, una experiencia que define como un sueño y una señal de vida.

El debut en un escenario masivo como el Movistar Arena lo motiva a representar sus raíces: “La posibilidad de representar lo que son las plazas en una tarima tan grande me ilusiona mucho. Quiero llevar la voz de los que rapeamos en la calle a un escenario de más de 10.000 personas”.

“Yo creo que la palabra que define mi forma de hacer freestyle es tranquilidad, como que el hecho de que pueda decir tantas cosas sin la necesidad de exaltarme, de ser agresivo como que le da un plus porque es algo que no se ve, siento que las rimas cuando se dicen con mucho sentimiento tienen que ser así como agresivas y eso, pero pues en mi caso yo puedo decir las cosas con todo el amor del mundo pero me sigo viendo tranquilo y eso como que es lo que quiero hacer”, dijo por su parte Tormenta.