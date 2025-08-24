Conociendo al Dios del cielo: reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos compartió en su reflexión dominical destacó que el reino de Jesús no es de este mundo, sino que su gobierno está en los cielos. Recordó que en la oración del Padre Nuestro, Cristo enseñó a reconocer a Dios como un Padre cercano, pero al mismo tiempo como la máxima autoridad sobre todo el universo: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre” (Mateo 6:9).

Con ejemplos bíblicos, como la vida de Job, el pastor mostró cómo el temor abre puertas al enemigo, pero la confianza en el Dios del cielo trae restauración: “Lo que yo temía, eso me aconteció” (Job 3:25).

Finalmente, Castellanos resaltó que la oración debe ser clara y con propósito, como lo aprendió el Dr. Cho al pedir un escritorio, una silla y una bicicleta de manera específica. Esta enseñanza nos recuerda que la fe no es solo pedir, sino visualizar y creer con certeza: “La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1).



Escuche la reflexión completa aquí: