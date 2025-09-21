En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Trump - Maduro
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "La fe hay que ejercitarla para que esté siempre fresca": monseñor Rafael de Brigard

"La fe hay que ejercitarla para que esté siempre fresca": monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard reflexiona sobre la confianza en Dios, el buen uso de la riqueza y la necesidad de ser generosos y fieles, poniendo todo al servicio del prójimo.

Orar
Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invita a escuchar con apertura la Palabra de Dios, que no solo consuela, sino que “estremece, cuestiona y orienta” el corazón. A partir del Salmo 112, recuerda que Dios “levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes”, subrayando que la confianza en el Señor es la verdadera riqueza.

Comentando el Evangelio de Lucas 16, monseñor De Brigard aborda el tema del dinero y la administración responsable. Jesús, explica, “nos mete la mano al bolsillo” para cuestionar nuestra relación con las posesiones y recordarnos que “ningún siervo puede servir a dos patrones… no pueden servir a Dios y al dinero”.

Finalmente, el prelado llama a una generosidad concreta, que no delegue solo en gobiernos o instituciones, sino que surja de cada cristiano: “Distribuyamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra generosidad… sería una maravilla morir sin nada, porque todo lo dimos”.

Escuche la reflexión completa aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reflexión del día

Oración de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad