La importancia de manejar el poder del dinero: reflexión del padre Rafael de Brigard

En la reflexión dominical, el padre Rafael de Brigard, habló sobre el dinero y los problemas que este puede traer si las personas no lo reciben o administran de la manera adecuada.

“La abundancia da bienestar, pero también da problemas”, dijo.

Explicó que muchas veces los seres humanos no entienden que el dinero no debe ser para comprar a las personas. Por este motivo, no deben dejar que la plata compre el corazón de los demás.

