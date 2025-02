¿Milagro en Bogotá? Captan rosario flotando en los cielos: "La venida de Cristo se acerca"

Las redes sociales no tardaron en encenderse tras la difusión de un video que muestra lo que parece ser un rosario flotando en los cielos de Bogotá. El insólito avistamiento, registrado en la tarde del miércoles 26 de febrero, generó sorpresa y toda clase de reacciones entre los ciudadanos y usuarios de plataformas digitales.

En las imágenes, captadas en la zona norte de la capital, se observa una especie de camándula suspendida en el aire. Las personas que grabaron el video, entre asombradas y preocupadas, se cuestionaban sobre lo que veían. “¿Qué es eso? ¿Llegó nuestra hora? No lo puedo creer, parece un rosario”, se escucha decir a una de las testigos, mientras la grabación sigue circulando en redes.

Este es el video del rosario flotando en el cielo



El fenómeno no tardó en despertar todo tipo de especulaciones. Mientras algunos lo tomaron con humor, escribiendo comentarios como “Todavía no, tengo 10.000 pecados encima, no me alcanza el tiempo para arrepentirme”, otros lo vieron como una señal divina. En redes también aparecieron teorías que iban desde un mensaje celestial hasta un fenómeno inexplicable. “La venida de Cristo está cerca”, comentaron algunos internautas.

Sin embargo, entre las múltiples opiniones, una publicación con imagen incluida terminó por aclarar el misterio. Según el usuario que compartió la explicación, el objeto no era otra cosa que un rosario hecho con globos inflados con helio, un elemento que suele utilizarse en ceremonias religiosas y que, al soltarse, puede elevarse y dar la impresión de estar flotando en el cielo.

Aunque la explicación disipó muchas dudas, el video siguió circulando y alimentando las teorías de quienes prefieren creer en lo inexplicable. Este episodio es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar sucesos cotidianos y convertirlos en fenómenos virales, generando debates entre la fe, la ciencia y la imaginación colectiva.