Revelan lo que siente Florinda Meza por los hijos de ‘Chespirito’, ¿amor u odio?

Fue en una entrevista donde Florinda Meza, expresó lo que sentía por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como ‘Chespirito’. Cabe destacar que Florida Meza, es la segunda esposa del actor, pues su primer matrimonio fue con Graciela Fernández, con quien se casó en 1968 y con quien tuvo 6 hijos.

Hijos que a Florida Meza le tocó aceptar, aún así, los sentimientos hacia estos no eran los mejores. En una entrevista revivida de hace algunos años, los actores hablaban sobre su matrimonio, donde incluso mencionaron a los hijos de Bolaños.

En la entrevista realizada en 2004, Meza señaló que ‘Chespirito’ contaba con siete defectos: “Siete defectos: seis hijos y una esposa”, fueron las palabras de Florinda Meza en la entrevista.

La frase salió a relucir luego de que al estrenarse recientemente la serie de la biografía de ‘Chespirito’, reviviera viejos debates sobre la infidelidad del comediante a su primera esposa y madre de sus seis hijos.

En el momento en que Meza dijo eso durante la entrevista ‘Chespirito’ no dudo en hablar e indicar: “Tengo seis hijos maravillosos. ¿Cómo puede uno llamarlos defectos?”. En ese momento, Meza trató de manejar su fuerte comentario que dio muestra de que sus hijos no eran de su agrado y que en su corazón no había ningún sentimiento hacia ellos, donde indicó: “Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto”.

En la entrevista señaló que, al no ser sus hijos, representaban un reto para ella. Aunque la entrevista se realizó hace algunos años, se ha vuelto viral en redes sociales, pues lo comparan con la actuación de la reciente serie estrenada, donde se le muestra como mujer mala y desalmada que interfirió en el matrimonio del comediante.

Los comentarios en redes sociales no dieron espera, y aunque la entrevista es de hace algunos años, un gran número de internautas se pronunciaron en redes mediante sus comentarios donde se pueden leer frases como: “Este video debió salir hace rato”, “Es que para él no eran defectos, eran sus hijos y los amaba a pesar de todo, para ella eran el problema”, “Así son las mozas”.