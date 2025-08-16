Revelan último video que la periodista Alejandra Gómez había publicado antes de su muerte

La repentina muerte de la periodista y presentadora Alejandra Gómez ha dejado un profundo vacío en el periodismo colombiano.

La comunicadora, recordada por su paso por reconocidos medios como CityTv, Red+, RCN y Telepacífico, falleció el pasado 10 de agosto, justamente el día en que celebraba su cumpleaños. La noticia fue confirmada el 14 de agosto y generó consternación entre colegas, familiares y seguidores.

Gómez, nacida en Cali, se caracterizó por su cercanía con la audiencia, su espontaneidad y su forma transparente de contar historias. Amigos y compañeros de trabajo la describían como una mujer “sencilla, inquieta y guerrera”, capaz de contagiar con su energía y buena disposición en cada proyecto que emprendía.

La presentadora nació en Cali y pasó por varios medios de comunicación como RCN y City TV. Foto: Instagram de Alejandra Gómez

La última publicación de Alejandra Gómez en redes sociales

Días antes de su partida, la periodista había compartido un mensaje muy especial en sus redes sociales.

El 5 de agosto publicó un video en Instagram en el que aparece sonriente, con un libro en sus manos, mostrando una de sus pasiones más grandes: la lectura.

En la grabación se dirigía de manera cercana a sus seguidores y dejaba un mensaje que hoy resulta especialmente conmovedor: “La luz es como el agua (…) Si me pagaran por leer sería muy feliz. ¿Te leo?”, escribió en el pie de foto.

Publicidad

Esa publicación, que se convirtió en su último video, rápidamente se llenó de comentarios de despedida. Amigos y allegados dejaron allí palabras de dolor e incredulidad ante su partida: “Me siento muy triste por tu partida amiga. Que Dios te tenga en su santísima gloria”, escribió una de sus colegas. Otros mensajes como “Hermosa mía, siento mi corazón destrozado, te fuiste mi hermanita del alma” reflejan la magnitud de la pérdida.

Alejandra Gómez también solía usar sus redes para motivar a sus seguidores con frases de esperanza: “Ten valor de continuar”, “El tiempo de Dios es perfecto” o “Comienza a creer que lo imposible es posible”. Estos mensajes, que hoy adquieren un valor especial, se suman al recuerdo de una comunicadora que dejó huella no solo en la televisión, sino también en la vida de quienes la conocieron.

Por ahora, las circunstancias de su fallecimiento siguen bajo investigación de las autoridades. Mientras tanto, su última publicación se ha convertido en un espacio de homenaje y despedida para una periodista que será recordada por su carisma, su amor por la lectura y su incansable vocación de servicio a través de la comunicación.