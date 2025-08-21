Revelan video de joven de 22 años minutos antes de ser asesinada por rechazar a capo narco

El brutal asesinato de Sther Barroso dos Santos, una joven de 22 años, ha conmocionado a Brasil y generado indignación en redes sociales. La mujer fue víctima de abuso y una golpiza que le costó la vida luego de negarse a los requerimientos de un narcotraficante en una fiesta funk.



Revelan video de la joven minutos antes de ser asesinada

Recientemente, se difundió un video en el que se ve a Sther bailando en la celebración, poco antes de ser atacada. Las imágenes fueron compartidas por su hermana Stefany en Instagram, acompañadas de un mensaje dirigido al presunto responsable: Bruno da Silva Loureiro, alias "Coronel", señalado como jefe del tráfico de drogas en la favela de Muquiço y miembro de la organización criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

“No solo destruiste la vida de mi hermana, también la de toda mi familia. Mira lo feliz que estaba mi hermana. ¡Cobarde!”, escribió Stefany al publicar el video que se viralizó rápidamente.

⚠️VEJA: Sther Barroso aparece em vídeo em baile funk pouco antes de ser brutalmente morta após negar ficar com o traficante Coronel, chefe da favela do Muquiço, em Guadalupe.



Participe: https://t.co/JAhIm11oaB pic.twitter.com/PoPRsKEkVP — BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) August 20, 2025

Según testigos, la joven fue interceptada tras negarse a salir de la fiesta con Loureiro. Horas después, su cuerpo golpeado y desfigurado apareció frente a su casa, en la zona oeste de Río de Janeiro. Vecinos intentaron auxiliarla y la trasladaron de urgencia al Hospital Albert Schweitzer, en Realengo, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

El informe forense determinó que, además de la golpiza, Sther fue víctima de abuso sexual. La violencia del crimen ha despertado un fuerte rechazo ciudadano, mientras las autoridades intensifican la búsqueda del presunto responsable, identificado como uno de los líderes de la facción criminal que opera en la región.