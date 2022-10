Ricardo Orrego estuvo 'contra la pared' y contó qué ha sido lo mejor de su carrera

El carismático Ricardo Orrego estuvo en Agenda en Tacones hablando de su vida, su trayectoria y sus graciosas experiencias.

El manizalita comenzó su carrera en 1997 y desde entonces se convirtió en un referente en el ámbito deportivo del país.

"Inicié en los canales TVA y UNC. Yo estaba terminando Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Manizales y en la cafetería llegó una señora elegante llamada Lizeth Arango, productora general de Noticias Caracol y otro señor en corbata llamado Darío Montenegro que estaban buscando talentos. Ahi comenzó todo", afirmó.

Orrego también recordó los momentos divertidos que pasó en cubrimientos como el Mundial de Rusia cuando lo besó una mujer y también en Francia cuando lo besó un hombre.

"Estaba en vivo en una de las calles principales de Rusia cuando llegó una rubia de ojos verdes que termina diciéndome algo en ruso y me dio un beso. En el caso de Francia cuando un hombre me dio un beso mi esposa lo tomó con humor, pero de lo ocurrido en Rusia le mandaron la foto y me preguntó qué pasó", aclaró.

El periodista también estuvo 'contra la pared' y confesó cuál fue su dibujo animado favorito, la entrevista más atropellada que ha dado y otras intimidades.

Escuche la entrevista completa en el iguiente audio

