Robaron a Maluma durante un concierto y su reacción sorprendió a sus fans

Juan Luis, conocido como Maluma, sigue con su gira mundial ‘+ Pretty + Dirty World Tour’, que llegó a México este fin de semana al Palacio de los Deportes ante 15.000 asistentes, uno de los recintos más emblemáticos de esta zona de Centroamérica.

Pero su primer concierto en México dejó un momento que, seguramente, el ‘Pretty Boy’ jamás podrá olvidar y es que, lamentablemente, fue víctima de un robo cuando salía del escenario y es que en medio de la multitud uno de sus fans le quitó la gorra.

Pero para sorpresa de muchos, Maluma no se molestó ni mucho menos por lo sucedido, sino que sonrío cuando vio que le quitaron la gorra mientras seguía caminando, de hecho, más adelante otro fan le regaló una nueva la cual se puso y se llevó hasta el camerino tras el show que les dio a los mexicanos, reacción que sorprendió a todos por la buena actitud que puso.

“Maluma cuando llegue a la casa y se acuerde”; “La muchacha que dio su gorra para que la firmara y él se la llevó”; “No era de él, se la dio un fan y luego se la robaron”; “No estuvo ni un minuto sin gorra”, “Le robaron una, pero le regalaron otra ahí mismo”, fueron algunos comentarios que se generaron por el curioso momento.

Pero no es la primera vez que el ‘Pretty Boy’ es víctima de robo en un concierto, de hecho, en 2012, también tuvo algo parecido cuando estaba en Bogotá y es que en esa ocasión cuando daba unas declaraciones alguien del público le quitó un arete, un momento que quedó grabado para siempre en la memoria de los fans.

De hecho, este episodio en México revivió aquella escena en la capital colombiana y muchos fans han molestado con eso recordando aquel episodio del arete.