Desde las 4:00 de la madrugada Sandra Rozo arranca su día para aprovechar el poco tiempo que tiene para compartir con sus dos pequeños hijos, alistarlos para que vayan al colegio y, finalmente, empezar a correr contra el tiempo porque su horario laboral en una empresa de mensajería, donde ni siquiera tiene un contrato formal, arranca a las 10:00 mañana.

Sandra tiene un contrato día labor, eso quiere decir, que por el día trabajado recibe su paga, pero cuando la incapacitan por temas de salud o no puede ir por fuerza mayor, simplemente no recibe ninguna remuneración. Por estas escasas condiciones en su trabajo, ella ve con buenos ojos la llegada de la reforma laboral propuesta por el presidente Petro.

“Nosotros trabajamos de domingo a domingo y el turno siempre lo pagan igual el día que sea, pero sería genial el pago de los dominicales porque solo con eso y el recargo nocturno me podrían estar pagando hasta 500.000 pesos más que me servirían para mí y mi familia”, le contó Rozo a Blu Radio.

“Hay turnos de 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana y ganan igual que una persona que viene a trabajar en la mañana. El sueño de la noche no es el mismo del día y eso también hace que se desmejore la calidad de vida”, dijo Sandra sobre el pago de las horas extras en su empresa.

¿Qué opinan otros sectores de la propuesta de la reforma laboral de Petro?

Gabriel Mosquera es un vigilante que hace 7 años trabaja brindando seguridad para una cuadra residencial en el norte de Bogotá. Él no tiene un contrato laboral, ninguna prestación social, vacaciones y, a pesar de trabajar en las noches y los domingos, tampoco recibe un ingreso adicional por esas situaciones.

“Yo aquí no tengo prestaciones ni absolutamente nada, pero la reforma sería buena para las personas que trabajan con empresas porque les pagarían sus horas extras, pero yo que ni estoy vinculado a una empresa no sé cómo me pueda beneficiar”, explicó Mosquera.

Mientras que Juan Carlos Rodríguez, taxista desde hace 20 años, aseguró que ni la empresa ni el Gobierno apoyan a los conductores de servicio público y antes tienen que sacar del producido para poder pagar servicios como la salud, la pensión y las cesantías.

Sobre la reforma laboral indicó que “con este Gobierno tan mentiroso no se ve nada prometedor, pero esperemos qué sucede”.

Otra de las que cree que la reforma laboral la va a perjudicar es Paola Herrera, una microempresaria dedicada al embellecimiento automotriz, porque en su perspectiva la iniciativa del Gobierno nacional podría impactar directamente en la economía de su compañía.

“Yo sí estoy de acuerdo que los empleados tengan algo estable y fijo, pero un contrato a término indefinido no es una solución y las horas extras nocturnas tampoco es favorable porque con los empleados manejamos un sueldo estándar y eso golpearía nuestras finanzas”, advierte Paola.

